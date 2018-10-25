«Плевок на несколько сторон»: как решаются проблемы Подмосковья

Красногорск, , 17:42 — REGNUM Возвращение антигероя федерального скандала с полигоном ТБО «Кучино» Евгения Жиркова во власть в Московской области свидетельствует о системных проблемах в регионе, сообщил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

Напомним, уволенный в 2017 глава Балашихи занял пост заместителя главы администрации Пушкинского района, где будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

«Восстановление положения Жиркова — это маркер того, что у нас не принимается серьезных политических и кадровых решений. На прямой линии в 2017 году президент, реагируя на ситуацию в «Кучино», недвусмысленно дал понять, что серьёзное внимание было уделено вопросам руководства Балашихи. Тем не менее Жирков всплывает на муниципальной должности», — заметил собеседник.

Антон Хлынов не считает, что экс-глава Балашихи Евгений Жирков влиял на мусорный бизнес, однако «это не оправдывает его ответственности за происходящее». Он напомнил, что во время работы полигона поступали многочисленные жалобы, как в общественные структуры, так и во власть — местную и региональную. Сейчас, спустя год после скандала, на возвращение Жиркова на руководящую работу повлиял или «скорее всего, даже участвовал» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вывод, который можно сделать, по всей ситуации […]: у нас не хватает достаточной политической воли и на федеральном, и на региональном уровне для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в той или иной сфере. У нас принимаются достаточно серьезные политические решения, запускаются реформы, проекты национальные, а вот сама среда исполнения и сами руки, кадры — это не меняется. Какие-то свои всё равно остаются», — отметил председатель.

Хлынов привел ряд примеров:

«Есть такой господин [Александр] Ходырев, тоже подмосковная тема, управлял городом Реутов, ушел сейчас в Королёв. И видно, какие сейчас решения лоббируются — об уничтожении ряда исторических объектов в Королёве. Гармоничный исторический центр может быть застроен высотками. Мы видим, что у нас решения не социально ориентированные».

«Мы сейчас видим, что те люди, которые должны были понести наказание, если не уголовное, то быть вычеркнутыми из некой сферы управленческой, они всё равно там остаются. Речь, опять же, не о том, что какие-то конкретные люди всплывают. Иногда просто шило на мыло меняется. Или меняются чиновники, которые мало на что-то влияют. Взять Волоколамск — [после скандала со свалкой ТБО] уволили главу района. А дальше что? Суть ситуации в чём? В том, что полигон, который размещен и функционировал, за последние 3−4 года набрал такой объем мусора, что он в итоге поплыл. Понятно, что за это ответственен далеко не только глава района».

«Сейчас самостоятельной должности [министра экологии Подмосковья] нет, она совмещается курирующим вице-премьером правительства. Сейчас эту сферу курирует Куракин Дмитрий Александрович. Но господин [Александр] Коган не был уволен, ему просто не нашлось место в этой системе. Господин Воробьев не хочет его от себя отпускать (на сайте правительства Подмосковья Коган представлен в качестве советника губернатора в ранге министра, — прим. ИА REGNUM ) по какой-то причине».

Особенно показательными представляются детали самого скандала, прогремевшего на всю страну:

«Вспомните реакцию Воробьева на поручение президента на прямой линии — это можно оценить как плевок сразу на несколько сторон. Не было должной реакции на сообщения жителей до того, как эта ситуация всплыла. С ними обращались либо игнорируя, либо жестко [отказывая]. И вдруг появляется Воробьев на свалке и чуть ли не моментально дает поручение закрыть».

По мнению собеседника, это «какое-то непоследовательное решение», поскольку прежде принимались другие — о том, что полигон должен продолжать работать. Получается, изменения должны были быть чем-то обоснованы. За ситуацией с полигоном должны были вскрыться серьезнейшие нарушения, за которыми стоят конкретные люди, и они должны были понести ответственность.

«А при этом ничего не происходило. Воробьев дает поручение закрыть свалку не потому, что пожаловались жители, а потому, что поручил президент. Дальше происходят странные вещи. Делается вид, что ведется там бурная деятельность, без обеспечения особого контроля за ней. Осваиваются большие деньги на рекультивацию этого полигона, каким-то странным, достаточно закрытым образом подводится компания, которая участвует в рекультивации этого полигона. Жители продолжают жаловаться, эксперты говорят о том, что рекультивация проводится некачественно, опасным способом», — рассказал эксперт.

Тот сигнал, который направил Владимир Путин Подмосковью, не заметили или не приняли.

«Губернатор, как институт или лично, по сути дела игнорирует посыл связки «президент — общество», — заключил собеседник.

По мнению эксперта, несмотря на относительно высокий процент, который показал Воробьев на выборах, жители Подмосковья относятся к нему достаточно критично.

Напомним, подмосковный полигон «Кучино» продолжительное время отравлял воздух жителям окрестных домов. Все попытки граждан достучаться до власти оказывались бесполезными до тех пор, пока не рассказали о своей проблеме президенту России Владимиру Путину на прямой линии 15 июня 2017 года. Глава государства потребовал закрыть свалку в течение месяца. Вскоре заявление об отставке написал глава Балашихи Евгений Жирков.