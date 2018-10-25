Ярославские комсомольцы XX века: Держите ли вы камень с Марса?

Ярославль, , 16:25 — REGNUM На территории Ярославского лакокрасочного предприятия вскрыли заложенную в 1968 капсулу с послание комсомольцев тех лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

50 лет назад, в год празднования 50-летия комсомола, ее заложила молодежь 1968 года на территории Ярославского лакокрасочного предприятия.

В торжественном мероприятии вскрытия капсулы времени приняли участие активисты молодежного объединения Ярославля, ветераны предприятия, проработавшие на нем около полувека, представители городской и областной власти.

Внутри капсулы был следующий текст:

«Здравствуй, комсомолец 2018 года! Здравствуйте, удивительные умы! Здравствуй, племя молодое, незнакомое!

Из толщ минувшего века комсомол шестидесятых годов протягивает тебе свою руку.

Как живешь, друг? Любишь ли нашу землю, нашу колыбель так, как любим ее мы? Держишь ли на ладони камень с Марса? Чем прославил свой древний город? Какие чудо-краски подарил Родине?

У нас с тобой — фантастическая родословная: штурм Зимнего, кронштадтский лед и Каховка, коммуны и колхозы, Магнитка и Турксиб, подполье Краснодона и Мамаев курган, заря космической эры человечества.

У нас с тобой — единая цель: утверждать делом самое справедливое и счастливое общество на земле.

Мы придем к коммунизму неизбежно, неминуемо, так говорил Ленин.

730 фабрик и заводов построил наш комсомол лишь за последние четыре года. В двадцати двух городах зажег огни. Девяносто шесть ударных строек возглавил. В химии совершил такие открытия, которые под стать созданию космического корабля. Это ли не гордость наша?

Вместе с этим письмом мы вручаем тебе бесценную реликвию — священную землю с Мамаева кургана, который является символом великого исторического подвига народа. Память об этом грозном времени всегда в наших сердцах. Наши парни достойно охраняют границы Отечества, берегут мирный труд народа.

В районном соревновании в честь 50-летия Ленинского комсомола среди предприятий химии комсомольская организация нашего завода добилась успехов, за что награждена переходящим Красным знаменем. 146 комсомольцев носят почетное звание «ударник коммунистического труда». Среди них лучшие — Николай Гогулин, Люся Абросимова.

Завещаем тебе, комсомолия 2018 года, осуществить то, что не доделали мы.

2018 год. Серебро времени украсит головы многих из нас, а некоторые, может, не доживут до этих лет. Но помните: ваши деды и прадеды всегда с вами, и те тополя, что посажены на берегу Волги нашими руками, еще долго будут шуметь листвой и напоминать вам о комсомольцах шестидесятых годов.

Придет время, и ваши руки построят новые заводы и вырастят новые тополя, среди вас вырастут новые герои труда, будут достигнуты новые, удивительные свершения.

Вечной жизни тебе, комсомол!»

Молодые специалисты лакокрасочного предприятия зачитали послание для молодежи 2068 года и заложили его в капсулу на территории завода рядом с памятником героям Великой Отечественной войны, возле которого также лежит земля с Мамаева кургана.