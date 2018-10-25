Австралиец во время рыбалки снял на видео смертельную угрозу

Канберра, , 16:04 — REGNUM В сети набирает популярность видео, которое выложил австралийский рыбак Араш Таебби. Он снял момент, когда во время рыбалки его окружили сотни огоньков. Видео было опубликовано 24 октября на YouTube-канале Caters Clips.

Таебби рыбачил глубокой ночью в лагере Shady Camp, огоньки на видео — это глаза крокодилов, которые его окружили. Мужчина сообщил: в этот момент было так темно, что для того, чтобы увидеть рептилий, ему понадобился фонарик. Он добавил, что крокодилов было не меньше сотни. Несмотря на грозившую ему смертельную опасность Таебби назвал свою рыбалку «расслабляющей».

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Напомним, гребнистые крокодилы способны жить в солёной воде. Эти хищные рептилии способны нападать даже на акул и больших представителей семейства кошачьих.

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