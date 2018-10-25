В 2019 году на повышение зарплат учителям в Казахстане выделят $350 млн

Астана, , 16:00 — REGNUM Правительство Казахстана выделит в 2019 году 129 млрд тенге ($350 млн) на повышение заработных плат учителям, сообщает 25 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра образования и науки республики Асхата Аймагамбетова.

По его словам, в 2020 году на повышение зарплат учителям в государственном бюджете предусмотрено 150 млрд тенге ($408 млн). Аймагамбетов напомнил, что в 2018 году на эти цели было выделено 50 млрд тенге ($136 млн).

Напомним, в 2018 году 30-процентную прибавку к должностному окладу получили педагоги, которые перешли на обновленную программу обучения. Прибавку к окладу также получили учителя, которые прошли через новую систему аттестации.

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