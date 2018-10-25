СБУ задержала жителя Одессы за «антиукраинскую агитацию»

Одесса, Украина, , 15:57 — REGNUM Служба безопасности Украины в Одесской области обнаружила у жителя Одессы компьютер с «сепаратистскими материалами», заявили в пресс-службе СБУ 25 октября на официальном сайте ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что агитатор регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал «террористические» организации ДНР/ЛНР. Информацию злоумышленник получал из российских пропагандистских интернет-изданий», — сказано в сообщении.

Напомним, в начале июня 2018 года глава полиции Одесской области заявил, что регион полностью очищен от инакомыслящих, однако террористическая угроза всё ещё достаточно высокая.

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