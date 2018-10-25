ЕСПЧ признал гражданку Австрии виновной в оскорблении пророка Мухаммеда

Страсбург, Франция, , 15:48 — REGNUM Свобода слова имеет свои ограничения, когда речь заходит об оскорблении религиозных чувств. 25 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утвердил решение австрийского суда, осудившего гражданку Австрии за оскорбительные высказывания в адрес пророка Мухаммеда, пишет газета Kronen Zeitung.

Женщина в 2009 году провела два семинара по теме «основы ислама» в Институте свободного образования в Вене, где затронула тему брака пророка и его младшей жены Аиши, на момент заключения которого невесте было шесть лет. Лектор в своем выступлении назвала Мухаммеда «педофилом».

Верховный суд Австрии в 2011 году признал ее виновной в оскорблении чувств верующих и приговорил к штрафу в размере €480 и возмещению судебных расходов. Осужденная подала жалобу в ЕСПЧ.

ЕСПЧ установил, что австрийский суд вынес правильное решение, поскольку подобные заявления выходят за дозволенные границы свободы слова, являясь нападками на ислам, и угрожают мирному религиозному сосуществованию в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Комиссия по правам человека ООН признала запрет на ношение никаба во Франции нарушением права на свободу вероисповедания.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия по правам человека осудила Францию за запрет ношения никаба