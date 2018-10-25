Четверг, 25 Октября 2018 года
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Разведка ДНР обнаружила группу литовских снайперов на юге Республики

Общество

Литва на государственном уровне поддерживает войну против Донбасса

Разведка ДНР обнаружила группу литовских снайперов на юге Республики
Уинслоу Хомер. Снайпер. 1862

Донецк, 25 октября 2018, 15:52 — REGNUM  На участок фронта в районе города Волноваха прибыла группа снайперов из Литвы, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщило 25 октября агентство ДАН.

«На Мариупольском направлении, в район Старогнатовки в зону ответственности 15-го батальона 128-й бригады отмечено прибытие снайперской группы, состоящей из литовских наёмников», — рассказал чиновник.

Напомним, в начале октября в результате снайперского обстрела ранение получил житель посёлка Трудовские на окраине Донецка.

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Отметим, власти Литвы открыто поддерживают киевских боевиков. Премьер страны Саулюс Сквернялис в начале года посетил Донбасс, где передал ВСУ «помощь» в виде оптических прицелов.

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Война в Донбассе
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