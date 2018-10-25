Известная журналистка Мегин Келли оказалась в центре расистского скандала

Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Агентство по работе с талантами CAA (Creative Artists Agency) больше не работает с журналисткой Мегин Келли, об этом 24 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Это произошло после того, как Келли обвинили в расизме. Поводом стало её высказывание, в котором она выразила недоумение по поводу того, почему нельзя красить лицо черной краской во время Хэллоуина. Журналистка добавила, что когда она была ребёнком, подобная практика во время этого праздника была вполне приемлемой. Её высказывание породило бурную реакцию в сети.

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Напомним, Мегин Келли известна тем, что она брала интервью у президента России Владимира Путина, а также у Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США. Термин Блэкфейс (Blackface) — театральная практика грима, которая была популярна в США в XIX веке. Она представляла собой карикатурное изображение лица чернокожего человека.

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