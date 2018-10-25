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В Туапсе в течение полутора суток выпала двухмесячная норма осадков

Общество

В настоящее время уровень воды в реке Туапсе по-прежнему превышен

В Туапсе в течение полутора суток выпала двухмесячная норма осадков
Василий Поленов. Ливень. 1874

Краснодар, 25 октября 2018, 15:31 — REGNUM  В Туапсинском районе Краснодарского края в течение минувших полутора суток выпало более двух месячных норм осадков. Об этом сообщили 25 октября в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в Туапсинском районе осадки были наиболее сильные. Также в метеослужбе отметили, что в настоящее время уровень воды в реке Туапсе по-прежнему превышен. Метеорологи напоминают, что сильные дожди в регионе продлятся 25 и 26 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что мощные ливни, обрушившиеся на Туапсинский район Краснодарского края 24 октября, нанесли серьёзный ущерб — от стихии пострадали 836 домов, в которых проживают 2445 человек.

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