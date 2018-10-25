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Новая полицейская форма в Казахстане пройдет общественное обсуждение

Общество

Полицейские жалуются на неудобство ношения оружия при наличии ремня

Астана, 25 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Министерство внутренних дел Казахстана работает над новой формой, которая будет вынесена на общественное обсуждение, сказал глава ведомства Калмуханбет Касымов на вопрос журналиста в Сенате парламента Казахстана, сообщает 25 октября агентство «Казинформ».

"А появившиеся в интернете образцы формы к нам не имеют отношения», — отметил министр.

По словам Касымова, в настоящее время полицейская форма неудобна, так как выполнена в виде официального костюма. В частности, правоохранители жалуются на неудобство ношения оружия при наличии ремня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев заявил, что в рамках модернизации МВД Казахстана для полицейских будет внедрена новая форма.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Казахстана сменит форму на более современную

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Реформа МВД Казахстана
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