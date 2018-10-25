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Великобритания поставила Иордании новые технологии по сбору отходов

Общество

Муниципалитет “большого Аммана” получил от Великобритании и Европейского банка реконструкции и развития более 100 единиц техники по сбору отходов и удалению мусора

Амман, 25 октября 2018, 19:52 — REGNUM  Муниципалитет «большого Аммана», включающего Амман и его пригороды, в Иордании получил от Великобритании и Европейского банка реконструкции и развития 101 единицу техники по сбору отходов и удалению мусора, и в частности — по утилизации твердых отходов. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат» 24 октября, новейшие технологии позволят властям Аммана справиться с нарастающими кризисными явлениями в столице Иордании, которые складываются в том числе из-за наплыва сирийских беженцев.

Резкое увеличение численности населения Аммана препятствует тщательной переработке и утилизации мусора, так как основные места склада мусора теперь забиты.

Подписание договора о поставке новых единиц техники происходило в торжественной обстановке при личном присутствии короля Абдуллы II.

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Зарубежная хроника
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