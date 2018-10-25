Четверг, 25 Октября 2018 года
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ООН: Йемен находится на грани массового голода

Общество

Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН выступил с предупреждением о наступлении массового голода в Йемене

ООН: Йемен находится на грани массового голода
Julien Harneis
Йемен. Голодные мать с ребёнком

Сана, 25 октября 2018, 16:30 — REGNUM  Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок выступил с предупреждением о том, что Йемен находится на грани массового голода. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, заявление было сделано во время обращения Лоукока к Совету Безопасности ООН.

В ходе своего выступления он не раз отметил, что более половины гражданского населения Йемена поддерживает жизнеспособность только за счет гуманитарной помощи. Продовольственный кризис лишь углубился, когда вокруг города Ходейда начались военные столкновения между правительственными войсками и отрядами хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов.

Заместитель генерального секретаря также указал на то, что гуманитарный кризис в Йемене «единственный в своем роде», и что профессионалам, работающим в гуманитарных миссиях, придется столкнуться с серьезными препятствиями на пути к осуществлению своих задач.

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Зарубежная хроника
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