Четверг, 25 Октября 2018 года
17:08:35 МСК

В Курской области вторые сутки ищут пропавшего школьника

Общество

К поискам подключились соседние регионы

В Курской области вторые сутки ищут пропавшего школьника
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
В поисках следа

Курск, 25 октября 2018, 15:21 — REGNUM  В городе Железногорск Курской области 23 октября пропал семилетний школьник. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ — «Убийство».

Последний раз мальчика видели его друзья, вместе с которыми он заходил в магазин после уроков. Домой школьник не вернулся. Были организованы поисковые мероприятия с участием следователей, полиции, Росгвардии, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцев. Всего в поисковых мероприятиях участвует около 270 человек.

По данным портала «Орёлград», поиском ребёнка занимаются более 300 человек, в том числе поисковики из прилежащих регионов — Орловской, Калужской, Белгородской, Брянской, Тульской и Тамбовской областей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить