В Курской области вторые сутки ищут пропавшего школьника

Курск, , 15:21 — REGNUM В городе Железногорск Курской области 23 октября пропал семилетний школьник. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ — «Убийство».

Последний раз мальчика видели его друзья, вместе с которыми он заходил в магазин после уроков. Домой школьник не вернулся. Были организованы поисковые мероприятия с участием следователей, полиции, Росгвардии, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцев. Всего в поисковых мероприятиях участвует около 270 человек.

По данным портала «Орёлград», поиском ребёнка занимаются более 300 человек, в том числе поисковики из прилежащих регионов — Орловской, Калужской, Белгородской, Брянской, Тульской и Тамбовской областей.