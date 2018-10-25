В Свердловской области 368 осуждённых вышли на свободу досрочно

Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на 25 октября 368 отбывавших наказание граждан были освобождены досрочно в связи с законом о пересчёте срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Также в связи с внесением изменений в статью 72 УК РФ 2377 осужденным снижен срок отбывания наказания в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в уголовном законодательстве вступили в силу в августе 2018 года. Теперь нахождение в СИЗО на стадии следственных действий и суда засчитывается в срок наказания в кратном размере. При этом изменения в ст. 72 УК РФ касаются только несовершеннолетних, а также лиц приговорённым к отбыванию наказания в колониях общего режима и колониях-поселениях.

Отметим, что уже в конце августа в связи с изменениями в уголовном законодательстве досрочно освободились 56 заключенных, в том числе девять несовершеннолетних.

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