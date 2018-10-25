В Южной Корее рождаемость упала до рекордно низкой отметки

Сеул, , 20:09 — REGNUM Уровень рождаемости в Южной Корее продолжает снижаться уже более десяти лет и представляет собой серьезную демографическую проблему. Согласно статистическим данным, в августе количество новорождённых составило 27 300, что на 9,3% ниже показателей прошлого года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Проблемой является то, что низкая рождаемость в сочетании с быстро стареющим населением тормозит развитие экономики страны и уже приводит к стремительному сокращению трудоспособного населения. Также в перспективе может возникнуть угроза естественной убыли населения — совершенно нетипичной картины для корейского общества.

Правительство Южной Кореи осознает проблему и уже в течение десяти лет пытается стимулировать рост темпов рождаемости. На эти цели потрачено 72 млрд долларов. Кроме того, еще одним тревожным фактором стал рост смертности. Так, в 2018 году было зафиксировано 23,9 тысячи смертей, что на 4,9% больше, чем годом раннее.