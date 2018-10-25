ООН: ситуация с правами человека в КНДР не улучшается

Пхеньян, , 16:56 — REGNUM Эксперт ООН по правам человека Томас Охеа Кинтана заявил, что ситуация с правами человека в КНДР продолжает вызывать опасения, никаких позитивных изменений не происходит, несмотря на положительную динамику в отношениях с Южной Кореей и США.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, эксперт также подчеркнул, что права человека не должны становиться предметом торга в переговорах. Северокорейская сторона утверждает, что тема прав человека используется для оказания на неё давления и отрицает наличие проблем. Томас Охеа Кинтана призвал власти КНДР предпринять шаги по улучшению ситуации.

По информации ООН, в КНДР постоянно нарушаются основные права человека, также неоднократно проводились публичные казни, а в лагерях содержится от 80 до 120 тысяч политзаключённых, в том числе и по причине своих религиозных взглядов. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе рассмотрит доклад по правам человека в КНДР и, как ожидается, в декабре примет уже 14-ю резолюцию, осуждающую КНДР за систематические нарушения прав своих граждан.