Ярославские архитекторы просят губернатора спасти здание Речного вокзала

Ярославль, , 14:56 — REGNUM Ярославское отделение Союза архитекторов России отправило губернатору Ярославской области Дмитрий Миронову и прокурору Ярославской области Дмитрию Попову письма в защиту здания речного вокзала в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Письмо подписали председатель и члены правления Ярославской областной организации «Союз архитекторов России», а также известные эксперты, реставраторы, специалисты в области охраны наследия. В письме говорится о том, что на территории исторического центра города Ярославля ведутся работы по изменению архитектурного облика выдающегося произведения советской архитектуры — здания речного вокзала на Волжской набережной. Недавно здание получило статус выявленного объекта культурного наследия. Однако собственники продолжают перестраивать здание, полагают градозащитники.

«Мы посылали письмо в понедельник и работы там велись. Мы послали такое письмо, чтобы ситуация была на контроле губернатора и прокурора. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области частично какие-то работы остановил, но строительные работы там ведутся», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской областной организации «Союз архитекторов России» Наталья Вяткина.

Архитекторы считают, что собственники здания нарушают Гражданский кодекс Российской Федерации, который отнес произведения архитектуры к объектам авторского права и установил право на неприкосновенность произведений и ответственность за их искажение.

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