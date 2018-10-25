В нацпарке «Башкирия» попал на видео медвежонок, ворующий мёд у диких пчел

Уфа, , 14:53 — REGNUM В интернете появилась видеозапись, на которой медвежонок в национальном парке «Башкирия» ворует мед у диких пчел. Ролик опубликован на YouTube-канале «Городской телеканал UTV».

На кадрах видно, как бурый медвежонок лакомится медом, уткнувшись носом в дупло дерева. Сотрудники парка, комментируя событие, написали, что похищение мёда было событием «приятным для медведя и грустным для пчёл».

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Диксон Красноярского края будет открыт пункт по спасению белых медвежат. По сведениям администрации Диксона, решение о необходимости создания пункта по спасению медвежат, оснащенного специальными боксами для отлова и передержки малышей, запасом продовольствия и необходимыми медикаментами было принято после операции по спасению медвежонка специалистами парка флоры и фауны «Роев ручей».

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