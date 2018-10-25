Четверг, 25 Октября 2018 года
20:29:00 МСК

Японцы все также неохотно пользуются оплачиваемыми отпусками

Общество

Япония является одной из стран с самым низким показателем пользования оплачиваемыми отпусками

2
Японцы все также неохотно пользуются оплачиваемыми отпусками
Токио

Токио, 25 октября 2018, 19:26 — REGNUM  Министерство труда Японии посчитало, что процент «использованных» годовых оплачиваемых отпусков в частном секторе в 2017 году достиг 20-летнего максимума. Это по-прежнему один из самых низких показателей в мире.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в 2017 году только половина работающих уходила в оплачиваемый отпуск. Наиболее «непопулярным» он был среди работников отелей и ресторанов — только 32,5% людей воспользовались оплачиваемым отдыхом в прошлом году. Еще в 90-х годах японское правительство поставило себе цель добиться показателя в 70% по отпускам к 2020 году. Согласно заявлению Министерства труда, несмотря на увеличение показателей, плану не суждено осуществиться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить