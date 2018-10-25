Астраханец отправится в колонию за гибель троих детей

Астрахань, , 14:49 — REGNUM В Астраханской области местный житель признан виновным в гибели трех детей. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, по вине астраханца перевернулась лодка с девятью детьми на борту, и троих из них не удалось спасти.

Трагедия произошла на реке Бузан около села Калинино Володарского района Астраханской области. По версии следствия, 22 июля 26-летний местный житель в наркотического опьянения взял у знакомого лодку «Южанка», чтобы переправить девять детей через реку. Во время переправы он совершил резкий маневр и лодка перевернулась. Дети оказались в воде: шестерых удалось спасти, трое утонули.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и назначили наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Также в ходе следствия представления получили администрация Володарского муниципального района и управление ГИМС по Астраханской области.

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