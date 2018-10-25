Обычная профилактика заболеваний сердца поможет не бояться зимы и гриппа

Москва, , 14:48 — REGNUM Минусовая температура воздуха и сезонные заболевания могут быть факторами, предрасполагающими к сердечно-сосудистым заболеваниям, но прямо на их появление они не влияют, считает терапевт мобильной клиники DOC+ Дарья Семенова.

Ранее шведские исследователи заявили, что минусовая температура воздуха может способствовать повышению риска сердечных заболеваний. Ученые, проанализировав данные около 274 тыс. пожилых граждан, у которых диагностировали инфаркт миокарда, установили, что сердечный приступ возникал у них на 10% чаще при отрицательных температурах воздуха.

«Осенью и зимой нужна обычная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: необходимо стараться не заболеть, контролировать свой вес, давление и пульс, а также отказаться от вредных привычек.

Помимо этого необходимо сбалансированно питаться, избегать стрессов и перенапряжений, регулярно заниматься спортом и поддерживать нормальную влажность воздуха.

При гипертермии выше 38,5 желательно снижать температуру, особенно если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как это приводит к перегрузкам, а именно — к увеличению насосной функции сердца, увеличению числа сердечных сокращений на фоне интоксикации/гипертермии.

Что касается погоды и гриппа, то это можно назвать предрасполагающим фактором, который напрямую не влияет на появление сердечно-сосудистых заболеваний».

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