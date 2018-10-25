Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Израиле приняли закон о пожертвовании еды

Общество

Израильские кафе и рестораны перестанут выбрасывать оставшуюся после рабочего дня еду

В Израиле приняли закон о пожертвовании еды
Say_No_To_Turtles
Кафе

Иерусалим, 25 октября 2018, 19:45 — REGNUM  24 октября Кнессет Израиля принял закон о пожертвовании продуктов питания. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, данный закон официально разрешает кафе и ресторанам жертвовать неиспользованные продукты питания в пользу нуждающихся.

Ранее все заведения общественного питания были обязаны выкидывать оставшиеся продукты питания. В случае ущерба, полученного потребителем в результате употребления пожертвованных продуктов, рестораны и кафе несли уголовную ответственность. Однако принятый закон снял с владельцев кафе подобные ограничения. Все продукты, соответствующие требованиям министерства здравоохранения, могут быть реализованы через благотворительные столовые и иные общественные организации.

По данным благотворительной организации «Лекет Исраэль», до принятия закона Израиль ежегодно выбрасывал 1,2 млн тонн пригодной для употребления еды. В общей сложности ущерб от утилизации продуктов питания составлял около $0,8 млрд.

Стоит отметить, что подобные законы уже приняты в США, Канаде, Италии и Австрии.

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Зарубежная хроника
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