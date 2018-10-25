В Израиле приняли закон о пожертвовании еды

Иерусалим, , 19:45 — REGNUM 24 октября Кнессет Израиля принял закон о пожертвовании продуктов питания. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, данный закон официально разрешает кафе и ресторанам жертвовать неиспользованные продукты питания в пользу нуждающихся.

Ранее все заведения общественного питания были обязаны выкидывать оставшиеся продукты питания. В случае ущерба, полученного потребителем в результате употребления пожертвованных продуктов, рестораны и кафе несли уголовную ответственность. Однако принятый закон снял с владельцев кафе подобные ограничения. Все продукты, соответствующие требованиям министерства здравоохранения, могут быть реализованы через благотворительные столовые и иные общественные организации.

По данным благотворительной организации «Лекет Исраэль», до принятия закона Израиль ежегодно выбрасывал 1,2 млн тонн пригодной для употребления еды. В общей сложности ущерб от утилизации продуктов питания составлял около $0,8 млрд.

Стоит отметить, что подобные законы уже приняты в США, Канаде, Италии и Австрии.