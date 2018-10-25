Правительство РФ выделит 5 млрд на закупку машин скорой помощи

Москва, , 14:44 — REGNUM Правительство РФ выделит 5 млрд рублей регионам на покупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, заявил 25 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Направим 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Это позволит регионам закупить ещё не менее 800 скорых, а также поучаствовать в приобретении порядка 1200 автобусов. Мы тем самым практически удвоим закупки таких автомобилей», — сказал он.

По его словам, транспортные средства должны быть закуплены только у российских производителей, что «позволит поддержать и наш автопром».

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев заявил об увеличении расходов бюджета на 212 млрд рублей, которое стало возможным благодаря росту доходов, не связанных с нефтью и газом.