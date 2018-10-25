В Карагандинской области Казахстана назвали самые коррумпированные органы

Караганда, Казахстан, , 14:34 — REGNUM Самыми коррумпированными государственными органами в Карагандинской области Казахстана являются полиция, органы государственных доходов и прокуратура, сообщили 25 октября в пресс-службе региональной палаты предпринимателей.

Выводы были сделаны на основе опроса 1500 субъектов, осуществляющих деятельность в 24 сферах. По мнению предпринимателей, самая коррумпированная полиция — в Шахтинске, Балахше и Абае, органы госдоходов — в Шахтинске, Саране и Абае, прокуратура — в Шахтинске, Жезказгане и Балхаше.

Согласно анонимному опросу, лишь 13,8% опрошенных предпринимателей готовы сообщить о коррупции в прокуратуру и оставить свои личные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Астане задержан уполномоченный по этике министерства культуры Казахстана Еренай Даржибаев, который отвечает за противодействие коррупции в своем ведомстве.

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