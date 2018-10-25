В ЮАР наступает «малярийный» сезон

Кейптаун, , 19:54 — REGNUM Специалисты медицинского центра «Medicross» в ЮАР предупреждают, что с приходом летнего дождливого сезона ситуация с малярией-опасным заболеванием, переносимым самками малярийного комара — может сильно ухудшиться. В связи с этим туристы и местные жители, в особенности на севере страны, должны предпринять меры по защите от заболевания, сообщил новостной портал «Maroela Media»

«За последнее время мы наблюдали вспышки заболевания в тех районах, например, Ватерберг на северо-востоке провинции Лимпопо, где мы были уверены, что избавились от малярии навсегда» — заявляет доктор Питер Винсент, представитель центра.

В период летнего дождливого сезона на севере страны число возбудителей болезни может резко вырасти, что, в свою очередь, может поставить под угрозу и южные районы.

«Самый большой риск заразиться будет в период с сентября по май — это время называется «малярийным сезоном» в Южной Африке. Заразившиеся могут столкнуться с серьезными последствиями заболевания, в особенности если малярия не будет обнаружена на раннем периоде и необходимое лечение не будет назначено», — предупреждает Винсент.

Наиболее опасными районами с наибольшим шансом заразиться заболеванием являются северная часть провинции Лимпопо, восток провинции Мпумаланга и север Квазулу-Натал.