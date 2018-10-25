В Петербурге не обсуждали введение динамических тарифов на проезд

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Смольный не обсуждал возможность введения динамических тарифов на проезд в общественном транспорте в зависимости от загрузки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 октября глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин.

Напомним, министерство транспорта предлагает заставить граждан платить больше за проезд в метро и наземном транспорте в часы пик, а в дневное время, когда загрузка невелика, опускать стоимость билетов.

Александра Головина изумила подобная инициатива, он отметил, что в Петербурге подобные нововведения пока не обсуждались. Более логичным шагом ему кажется введение плавающих тарифов для въезда в центр города личных автомобилей.

«У нас есть опыт немножко в другом. Это то, что мы видели, допустим, в Сингапуре. Это тарифы на въезд в центр города. Там они сделали их действительно плавающими. Например, в зависимости от пробок информируют граждан, что с 08:00 до 11:00 въезд в центр города повышается до такой-то степени. И человек принимает решение — либо на личном автомобиле ехать, либо на общественном транспорте. За счет таких тарифов они регулируют движение, трафик в городе. Когда-нибудь — не знаю, когда — всё равно придется к этому приходить», — полагает Головин, имея в виду транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге.

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