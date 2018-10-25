Названа вероятная причина смертельного прорыва теплотрассы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Наиболее вероятной причиной прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге, приведшего к гибели двух человек, стал высокий износ тепловых сетей. Об этом сказал журналистам в Екатеринбурге 25 октября генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Напомним, при прорыве трубопровода 28 сентября 2018 года на Измайловском проспекте в центре Петербурга погибли два молодых человека. Во время ЧП они оказались в подвальном кафе, куда хлынула горячая вода.

«Такие ситуации возможны. Это техногенные ситуации. Почему это произошло — это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге она (сеть) достаточно изношена…» — приводит РИА Новости слова Константина Цицина.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод на Измайловском проспекте был сооружен в 1992 году, то есть ему было больше 25 лет, однако в 2017 году экспертиза продлила срок его эксплуатации до 2020 года.

Почти половина инженерных сетей, за которые отвечает компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», а именно к ним относился трубопровод на Измайловском, отработала свой нормативный срок и нуждается в замене.

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После ЧП в Петербурге проходят проверки теплосетей, проходящих вблизи жилых помещений и мест массового пребывания людей. Органы СКР ведут расследование по факту гибели двух человек при аварии на теплотрассе.

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