Последствия мощных ливней в Туапсе: пострадали более 830 домов

Краснодар, , 14:02 — REGNUM Мощные ливни, обрушившиеся на Туапсинский район Краснодарского края 24 октября, нанесли серьёзный ущерб частным домовладениям. Так, по данным отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципалитета, от воды пострадали 836 домов, в которых проживают 2445 человек. В настоящее время 460 местных жителей эвакуированы, 140 из них размещены во временных пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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На утро 25 октября в пяти селениях муниципалитета остаётся подтоплено 21 селение.

В результате непогоды в 18 населённых пунктах было нарушено электроснабжение, отключены от водоснабжения села Мессажай, Красное, хутор Греческий, Цыпка, Кирпичное, Кривенковское, Георгиевское. Частично без воды остались Туапсе и посёлок Пригородный.

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Как сообщало ИА REGNUM, за шесть часов 24 октября в Туапсинском районе Краснодарского края выпало 119 мм осадков. Это спровоцировало резкий подъем воды в реках Спорной, Цыпке, Елизаветке, Пшише, Пшенахо, Агой и Небуг. Подтопленными оказались железнодорожные станции «Гойтх», «Пшиш», перегон «Туапсе-Шепси». Также временно было приостановлено движение пригородных электропоездов перед и за Шаумянским перевалом и пассажирских поездов по направлению Туапсе-Краснодар, Туапсе-Майкоп.

Также пострадала автодорога между сёлами Кривенковским и Индюком, Туапсе и Апшеронском, разрушен участок автодорожного моста в Цыпке, движение транспорта по трассе «Майкоп-Туапсе» приостановлено. В районе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, который возглавил руководитель муниципалитета Анатолий Русин.

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