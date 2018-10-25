В тюрьмах Киргизии сидят 466 осужденных за экстремизм

Бишкек, , 14:02 — REGNUM В Киргизии отбывают наказание 558 человек, осужденных за преступления религиозно-экстремистского характера. Из них 16 приговорены к пожизненному лишению свободы. Об этом заявил начальник управления правового обеспечения Госслужбы исполнения наказаний Айваз Кадыров, выступая на заседании тематического круглого стола.

По словам представителя ГСИН, 96 таких преступников содержатся в следственных изоляторах, 164 — в колониях строгого и особого режима, 206 — в колониях-поселенях, 92 — находятся на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Большинство из них являются гражданами Киргизии и Узбекистана.

Также Кадыров сообщил о том, что в Киргизии провели исследование, посвященное причинам, по которым граждане становятся сторонниками экстремистской идеологии.

«Исследование показало, что все осужденные за экстремизм подвергались в детстве бытовому насилию и другим формам насилия в семье. По итогам исследования были разработаны специальные вопросы прибывшим осужденным, чтобы оценить степень радикализации человека», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, по информации аналитиков ООН, количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии в период с 2010 по 2017 годы увеличилось более чем в пять раз — с 79 до 422 человек. Каждый пятый преступник — женщина.

Отметим, что согласно различным данным, на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.