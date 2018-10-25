Власти Алма-Аты купили 200 новых автобусов

Алма-Ата, Казахстан, , 13:59 — REGNUM Государственный автопарк Алма-Аты закупил 200 новых автобусов ЛиАЗ и ПаЗ, которые оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения, сообщает 25 октября агентство Informburo.

Выход автобусов на маршруты будет происходить поэтапно. Аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что если общественный транспорт будет качественным, то люди будут им пользоваться вместо автомобилей.

Байбек добавил, что в 2019 году на субсидирование автопарков власти города планируют выделить 22 млрд тенге ($60 млн). Глава города добавил, что на остановках необязательно устанавливать электронные табло с информацией о маршрутах, так как всю информацию можно увидеть через телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в администрации Алма-Аты заявили, что до конца 2018 года планируется обновить до 80% общественного парка транспортных средств.

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