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В Сочи из-за непогоды закрыли детсады и школы

Общество

21 школа и детсад без света, два – без воды

Сочи, Краснодарский край, 25 октября 2018, 13:49 — REGNUM  В семи образовательных учреждениях города-курорта Сочи Краснодарского края 25 октября отменены занятия из-за сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По информации администрации города, без электроэнергии осталось 21 учреждение образования, два учреждения в Лазаревском остались без воды. Ведутся ремонтные работы. Территории восьми образовательных учреждений Сочи подтоплены, однако до самих зданий вода пока не добралась. Спасатели убирают деревья и ветки с территорий детских садов и школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на Краснодарский край обрушился мощный циклон. В Туапсинском, Апшеронском районе, в Сочи подтоплены более 1,5 тыс. жилых домов, десятки тысяч людей находятся в зоне затопления. Разрушены участки автодорог и железных дорог, задержан 31 пассажирский поезд. Около тысячи человек в Сочи остались без газа. Известно о гибели двух человек.

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