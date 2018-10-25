Более 80 тыс. почтовых отправлений были получены калужанами без паспорта

Калуга, , 13:45 — REGNUM Более 5 млн россиян, из них порядка 40 тысяч жителей Калужской области, пользуются электронной подписью при получении почтовых отправлений. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше одной минуты. Об этом 25 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

По её словам, в России данная почтовая услуга стала доступна в августе 2018 года. В среднем за неделю простую электронную подпись оформляют около полумиллиона граждан РФ. На сегодняшний день в отделениях «Почты России» по всей стране с помощью новой технологии было выдано уже более 30 млн почтовых отправлений.

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Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте «Почты России» или в почтовом отделении. В регистрационной форме указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.

После оформления заявления клиенту больше не придётся заполнять бумажные извещения. Это позволяет в пять раз сократить время выдачи почты. Теперь при получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору свои ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашёл его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придёт SMS-сообщение с номером, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

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