Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Москве задержали юриста Навального

Общество

У выхода из метро

Москва, 25 октября 2018, 13:42 — REGNUM  В Москве задержали главу юридического отдела так называемого Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, об этом 25 октября на своей странице заявил основатель ФБК блогер Алексей Навальный.

«Задержан глава юридической службы ФБК Иван Жданов», — написал он.

Сам Жданов рассказал, что его задержали у выхода из метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Навальный был в очередной раз приговорен к административному аресту на 20 суток. Блогера регулярно задерживают, а затем суд назначает ему административный арест за систематические нарушения закона о массовых собраниях и митингах.

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Дела Алексея Навального
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