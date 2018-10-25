Четверг, 25 Октября 2018 года
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Заживо гниющая пенсионерка из Прикамья «сама отказалась от госпитализации»

Общество

В минздраве Пермского края провели проверку по поводу ситуации, в которой оказалась 70-летняя жительница Кизела, страдающей трофической язвой на ногах, и утверждают, что женщина сама отказалась от госпитализации до 29 октября

Кизел, Пермский край, 25 октября 2018, 13:46 — REGNUM  Пожилая женщина из Кизела, к чьей судьбе проявили внимание на федеральном уровне, получает материальную помощь и предложения медицинской помощи. Пенсионерке предлагали госпитализацию, но она отказалась от неё до 29 октября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь минздрава Прикамья Анастасия Хорошавцева.

По данным мисоцразвития региона, 70-летняя жительница Лилия З. получает меры социальной поддержки в отделе по Кизеловскому муниципальному району терруправления министерства социального развития в виде ежемесячной выплаты по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Является получателем пенсии.

24 октября чиновники горадминистрации отреагировали на информационный всплеск вокруг ситуации, в которой пребывает женщина. Они нанесли визит пенсионерке.

«В ходе беседы специалистами отдела соцзащиты ей было предложено воспользоваться услугами социального работника, а также дополнительными мерами необходимой помощи в рамках акции «Я помогаю», — сказала Хорошавцева.

В минздраве утверждают, что 23 октября в инициативном порядке была направлена бригада скорой помощи для осмотра, но от него она отказалась, что подтверждается документально.

«24 октября Лилию З. также в инициативном порядке посетил и осмотрел участковый терапевт. После осмотра ей была предложена госпитализация в ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №2» в Перми. Пациентка дала согласие на госпитализацию только с понедельника, 29 октября. Она будет доставлена в Пермь автотранспортом учреждения», — сообщила пресс-секретарь минздрава.

По данным ведомства, от пожилой женщины было единственное обращение в июле 2018 года, соответствующая медицинская помощь ей была оказана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кизеле разразился скандал вокруг поведения медиков в отношении пожилой местной жительницы, которая страдает варикозным расширением вен, вследствие чего возникло осложнение — трофическая язва на ногах. Информресурсы заявили, что женщине отказывают в медпомощи, пенсионерка гниёт заживо.

Приехавшие из Москвы к ней домой правозащитник Александр Прохоров и его помощник Дмитрий Пыртиков констатировали, что по всему общежитию распространился трупный запах из комнаты, где проживает старушка. Сама женщина в полуживом состоянии и с высокой температурой.

Пыртиков сообщил, что пришлось вызвать скорую помощь, однако медики приехали, осмотрели женщину, посмеялись и заявили, что мест в больнице нет и госпитализировать пенсионерку не будут. При этом медработники смеялись и говорили, что «до понедельника женщина будет жить».

По факту отказа в госпитализации следственные органы проводят проверку. О ситуации проинформирован глава СКР Александр Бастрыкин.

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