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В США за секс в публичном месте арестован тренер по гимнастике

Общество

В университете сообщили, что после случившегося контракт со специалистом был немедленно расторгнут

Энн-Арбор, США, 25 октября 2018, 13:38 — REGNUM  Правоохранители арестовали ассистента тренера сборной Мичиганского университета по гимнастике Скотта Ветере за половой акт в общественном месте. Об этом пишет портал TMZ.

По сведениям издания, 39-летний Ветере был арестован после того, как стражи порядка уличили его в сексуальном акте с 18-летней гимнасткой в машине на парковке рядом с жилыми домами. Отмечается, что и ассистент тренера, и гимнастка предстанут перед судом в ноябре. В университете сообщили, что после случившегося контракт с Ветере был «немедленно расторгнут».

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Культура и общество США
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