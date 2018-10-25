Волгоградские строители дважды продавали квартиры

Волгоград, , 13:17 — REGNUM В Волгограде с начала 2018 года возбуждено девять уголовных дел о нарушении прав дольщиков. Как сообщили 25 октября в пресс-службе прокуратуры региона, всего было найдено более 140 нарушений. В частности, некоторые строительные компании попались на двойной продаже квартир.

Так, по данным прокуратуры, случаи, когда квартиры были проданы дважды, нашлись в деятельности ООО «Строй-Сити». При реализации квартир в жилом комплексе «Адмиралтейский» застройщик продал одно помещение гражданину и компании, а еще одно — индивидуальному предпринимателю и компании. Сейчас нарушения устранены.

Другая компания — ООО «Стройсервис», включила в договоры пункты о штрафах, которые покупатели должны были бы выплатить, если бы решили сделать перепланировку квартиры без согласования с застройщиков.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на сентябрь 2018 года, обманутыми дольщиками в регионе были признаны почти 800 человек. В августе региональные власти пообещали достроить дом в жилом комплексе «Чайка-2», который должен был быть сдан еще в 2016 году. Дом был возведен только на 3%. Завершить строительство обещают в 2020 году.

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