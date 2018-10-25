Четверг, 25 Октября 2018 года
13:38:30 МСК

Венские медики провели пресс-конференцию о состоянии здоровья Ники Лауды

Общество

На оставшихся этапах «Формулы-1» в этом году австриец не появится

Вена, 25 октября 2018, 13:17 — REGNUM  Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда после реабилитации вернется к нормальной жизни, заявили врачи Центрального клинического госпиталя Вены на пресс-конференции 25 октября. Об этом пишет газета Kurier.

«Мотор снова рычит, теперь нам нужно поработать над шасси. Тогда мы снова сможем рассчитывать на победу», — пошутил руководитель отдела торакальной хирургии Вальтер Клепетко.

Врачи рассказали об особенностях операции по трансплантации легкого и сообщили, что Лауда покинул госпиталь в хорошем состоянии и теперь ему предстоит несколько недель реабилитации. На Гран-При Абу-Даби в боксах своей команды Mercedes в конце ноября он не появится. После реабилитации он сможет вновь летать на самолете.

«Теперь Лауде предстоит научиться правильно ходить и дышать», в этом помогут многочисленные лекарства, которые предотвращают отторжение донорского легкого, предоставленного европейской организацией Eurotransplant, рассказал доктор Петер Якш.

Как сообщало ИА REGNUM, 69-летний Ники Лауда подвергся пересадке легкого в начале августа — тяжелое вирусное заболевание уничтожило его орган. По словам врачей, без этой операции его смерть была бы неизбежна.

Ранее австриец уже дважды переносил операцию по пересадке почки, а в 1976 году едва не сгорел заживо в болиде «Формулы-1», попав в тяжелейшую аварию на Гран-При Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпион «Формулы-1» Ники Лауда выписан из больницы после пересадки легкого

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Формула 1
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить