Венские медики провели пресс-конференцию о состоянии здоровья Ники Лауды

Вена, , 13:17 — REGNUM Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда после реабилитации вернется к нормальной жизни, заявили врачи Центрального клинического госпиталя Вены на пресс-конференции 25 октября. Об этом пишет газета Kurier.

«Мотор снова рычит, теперь нам нужно поработать над шасси. Тогда мы снова сможем рассчитывать на победу», — пошутил руководитель отдела торакальной хирургии Вальтер Клепетко.

Врачи рассказали об особенностях операции по трансплантации легкого и сообщили, что Лауда покинул госпиталь в хорошем состоянии и теперь ему предстоит несколько недель реабилитации. На Гран-При Абу-Даби в боксах своей команды Mercedes в конце ноября он не появится. После реабилитации он сможет вновь летать на самолете.

«Теперь Лауде предстоит научиться правильно ходить и дышать», в этом помогут многочисленные лекарства, которые предотвращают отторжение донорского легкого, предоставленного европейской организацией Eurotransplant, рассказал доктор Петер Якш.

Как сообщало ИА REGNUM, 69-летний Ники Лауда подвергся пересадке легкого в начале августа — тяжелое вирусное заболевание уничтожило его орган. По словам врачей, без этой операции его смерть была бы неизбежна.

Ранее австриец уже дважды переносил операцию по пересадке почки, а в 1976 году едва не сгорел заживо в болиде «Формулы-1», попав в тяжелейшую аварию на Гран-При Германии.

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