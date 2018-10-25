Осиротевшего медвежонка из Арктики вернули в дикую природу

д. Бубонницы, Тверская область, , 13:11 — REGNUM Найденного в тундре в районе посёлка Каратайка в Ненецком автономном округе медвежонка-сироту вернули в естественную среду обитания. Теперь он будет жить в лесу на границе Тверской и Псковской областей.

В дикую природу медвежонка по кличке Мишель выпустили после курса реабилитации, которую она проходила в Центре спасения медведей Международного фонда защиты животных. Как уточнил глава центра Сергей Пажетнов, животному удалось успешно адаптироваться к диким условиям.

Напомним, центр спасения медведей, расположенный в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области, IFAW финансирует с 1996 года. Подобный центр — единственный в России. Его организовал известный российский учёный Валентин Пажетнов. Вместе со своей семьёй он посвятил свою жизнь спасению и реабилитации осиротевших медвежат. Итогом многих лет исследований стала оригинальная методика, позволяющая вырастить медвежат так, что они не привыкают к людям и примерно с возраста семи месяцев способны к самостоятельному выживанию в природе.

За годы работы центром спасения медведей IFAW в природу возвращено более 200 медвежат-сирот.