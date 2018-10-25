Закрытия «Электроцинка» потребовал Высший совет осетин

Владикавказ, , 13:05 — REGNUM Произошедший на заводе «Электроцинк» пожар и остановка предприятия вновь привлекли внимание общественности к проблемам производства. Требования закрыть «Электроцинк» раздавались и в прошлые годы, но теперь они зазвучали с новой силой и от гораздо большего числа общественных организаций, жителей города, представителей органов власти.

Так, на днях с требованием закрытия завода выступило международное общественное движение «Высший совет осетин». Председатель организации Руслан Кучиев опубликовал его на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на специалистов, которые считают, что возгорание токсичных материалов и последующий взрыв в электролитном цехе могли привести к гораздо более серьезным последствиям, общественники выдвинули требование из трех пунктов, главным из которых является закрытие «Электроцинка».

"Выражая волю подавляющего большинства населения Северной Осетии, и ввиду того, что руководством завода «Электроцинк» не выполняются соглашения по обеспечению безопасного производства, требуем от владельцев УГМК принять решение о закрытии завода «Электроцинк» как предприятия, наносящего непоправимый вред экологии республики и здоровью ее населения», — говорится в заявлении организации.

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Остальные два пункта касаются требований «беспристрастного расследования случившегося», оценки деятельности руководства завода по обеспечению экологической безопасности населения и проведения «постоянного мониторинга экологической ситуации во Владикавказе и пригороде», а также предоставления населению достоверной информации об этом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября в Северной Осетии загорелся завод «Электроцинк». В результате крупного пожара полностью выгорел один из главных цехов производства — электролитный. Работа завода остановлена на неопределенное время, по некоторым данным, до восьми месяцев.

Однако жители республики потребовали полного закрытия «Электроцинка». С этим требованием они вышли на площадь перед Домом правительства. Глава Северной Осетии пообещал, что он донесет их требование до Владимира Путина.

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