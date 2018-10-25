В Астане приняли декларацию по первичной медико-санитарной помощи

Астана, , 13:15 — REGNUM На глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане приняли декларацию, сообщает 25 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова.

По его словам, при составлении декларации было получено более 1000 комментариев экспертов со всего мира, в том числе от академических кругов, негосударственного сектора и систем здравоохранения.

Биртанов добавил, что состоялось несколько раундов общественных слушаний, после чего прошли консультации с членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Астане проходит глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи, в которой принимают участие 1142 делегата из 146 стран, в том числе 35 министров и 21 заместитель министра.