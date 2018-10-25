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В монгольских школах запретили Хэллоуин

Общество

Инициаторами запрета стали родители учеников

В монгольских школах запретили Хэллоуин
ACpixl
Хэллоуин

Улан-Батор, 25 октября 2018, 12:47 — REGNUM  Министерство образования, культуры и науки Монголии запретило всем государственным и частным школам отмечать Хэллоуин — пришедший из Великобритании праздник, канун Дня всех святых.

В качестве причины министерство указало недовольство родителей: они жалуются, что школы требуют от родителей предоставлять костюмы или деньги на них к мероприятиям, посвященным Хэллоуину.

«По закону о праздниках и памятных датах чётко определены названия и даты общественных праздников. Хэллоуин не входит в список общественных праздников Монголии, поэтому следует следить за тем, чтобы его не отмечали в государственных и частных школах», — говорится в уведомлении министерства образования, культуры и науки Монголии.

Хэллоуин — новый для монголов праздник. Впервые на территории страны его стали отмечать в начале 2000-х годов в христианских церквях и школах, где работали иностранные, в том числе американские и английские, учителя. Со временем Хэллоуин полюбился детям, в последние годы вечеринки в честь праздника стали организовывать почти во всех школах и в развлекательных центрах. По телевидению стали показывают фильмы, посвященные Хэллоуину, а коммерческие организации к этому дню стали устраивать распродажи. Но общество в целом к празднику отнеслось неоднозначно, большинство родителей настроены против Хэллоуина, ссылаясь на то, что монголы с давних пор являются буддистами, а отмечать праздник нечистой силы — это дурная примета.

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Религиозные праздники
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