Во Львове неизвестные обклеили храм листовками с изображением Сталина

Львов, Украина, , 12:34 — REGNUM Листовки оскорбительного содержания обнаружили на дверях церкви священники канонической Украинской православной церкви, расположенной в Сыховском районе Львова, сообщил 25 октября официальный сайт Львовской епархии УПЦ МП.

Неизвестные обклеили двери Свято-Владимирского храма в ночь с 20 на 21 октября. Надпись на листовках гасила: «Сталинский патриархат — настоящее каноническое название Московской православной церкви».

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата принял решение о принципиальном согласии издать томос об автокефалии неканонической украинской православной церкви, но сам документ пока не предоставил. Украинские раскольничьи организации заявили, что как только на Украине будет создана новая церковь, каноническую Украинскую православную церковь заставят поменять название на «Российскую православную церковь».

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