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В Ярославле построят храм-часовню в память погибшего врача скорой помощи

Общество

Он появится на Игнатовском кладбище

В Ярославле построят храм-часовню в память погибшего врача скорой помощи
Иллюстрация: Алексей Кириллов
Эскиз храма-часовни

Ярославль, 25 октября 2018, 12:15 — REGNUM  29 октября на Игнатовском кладбище Ярославля состоится освящение места под строительство храма-часовни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Храм-часовня в честь Воскресения Христова будет построен на средства родителей врача скорой помощи, который два года назад погиб в Москве. Он родом из Ярославля, а в столице работал. В машину скорой помощи, когда она ехала на вызов, врезался грузовик, молодой доктор погиб.

29 октября ему бы исполнилось 30 лет. В этот день на Игнатовском кладбище Ярославля и состоится освящение места под строительство. Чин освящения возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон.

Это будет отдельный храм на Игнатовском кладбище. Это единственное кладбище, где нет ни храма, ни часовни. В выходные он будет регулярно открыт и там будут проходить богослужения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля протоиерей Алексий Кириллов.

Храм-часовня — это переходный тип от часовни к храму. Он имеет небольшие размеры, как часовня, но у него есть алтарь, как в храме, что позволяет служить там литургию. Строительство предполагается начать весной.

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Православие
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