В Ярославле построят храм-часовню в память погибшего врача скорой помощи

Ярославль, , 12:15 — REGNUM 29 октября на Игнатовском кладбище Ярославля состоится освящение места под строительство храма-часовни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Храм-часовня в честь Воскресения Христова будет построен на средства родителей врача скорой помощи, который два года назад погиб в Москве. Он родом из Ярославля, а в столице работал. В машину скорой помощи, когда она ехала на вызов, врезался грузовик, молодой доктор погиб.

29 октября ему бы исполнилось 30 лет. В этот день на Игнатовском кладбище Ярославля и состоится освящение места под строительство. Чин освящения возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон.

Это будет отдельный храм на Игнатовском кладбище. Это единственное кладбище, где нет ни храма, ни часовни. В выходные он будет регулярно открыт и там будут проходить богослужения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля протоиерей Алексий Кириллов.

Храм-часовня — это переходный тип от часовни к храму. Он имеет небольшие размеры, как часовня, но у него есть алтарь, как в храме, что позволяет служить там литургию. Строительство предполагается начать весной.