За 9 месяцев 2018 года в СЗФО выявили почти 4 тысячи поддельных банкнот

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM За январь-сентябрь 2018 года в регионах Северо-Запада России были выведены из обращения 3933 поддельные банкноты. Большинство из них составили фальшивые банкноты в 5000 рублей. Об этом 25 октября рассказали в управлении по связям с общественностью Северо-Западного Главного управления Банка России.

Общий объем выявленных подделок за 9 месяцев 2018 года снизился в СЗФО на 20% по отношению к тому же периоду прошлого года.

В Санкт-Петербурге за 9 месяцев выявлено 2999 фальшивых купюр, что на 25% меньше показателя прошлого года; примерно 75% из них имеют номинал 5000 рублей, около 25% — 1000 рублей.

Также в Северной столице за три квартала 2018 года выявлено 162 поддельные долларовые купюры, 12 поддельных евро, две подделки китайского юаня и один ненастоящий билет фунта стерлингов. Общее количество подделок иностранных валют возросло на 11% к уровню аналогичного периода прошлого года.

«Фальшивых монет за 9 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге обнаружено не было», — отметили в Северо-Западном ГУ Банка России, добавив, что денежные знаки, подлинность которых сомнительна, можно сдать на экспертизу в любой банк.

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Как сообщает ЦБ РФ, количество выявленных поддельных купюр в банковской системе России в третьем квартале текущего года снизилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года,