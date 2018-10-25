В старейшем свердловском вузе избран новый ректор

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В старейшем на Урале вузе — государственном горном университете — избран новый ректор. Им стал доктор экономических наук Алексей Душин, который в августа 2017 года был назначен врио ректора образовательного учреждения.

Конкурентом Душина в борьбе за пост ректора выступил декан факультета городскоо хозяйства Валерий Колачев. 87 участников конференции из 104-х проголосовали за исполняющего обязанности ректора. Ещё десять поддержали Колачева, а три бюллетеня оказались недействительными, сообщили в пресс-службе вуза.

Теперь решение конференции будет передано с Министерство науки и высшего образования РФ. И лишь после соответствующего приказа Душин сможет официально стать ректором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до августа 2017 года в течение 15 лет вуз возглавлял Николай Косарев. В отставку он ушёл досрочно, его полномочия истекали лишь в конце 2017 года.

Этому предшествовало возбуждение уголовных дел по фактам присвоения или растраты чужого имущества и покушения на мошенничество. Перед этим прокуратура выявила нарушения в ходе подготовки студенческого фестиваля «Сотрудничество-2016» и конкурса «Мисс и Мистер УГГУ — 2017». Впрочем, на тот момент уголовные дела были бесфигурантными.

Напомним, Горный институт был создан на Урале в июле 1914 года. Госсовет и Государственная дума приняли соответствующий закон, а утвердил его император Николай II. А 27 января 1917-го его стали называть Уральским горным институтом императора Николая II.

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