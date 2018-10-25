Пользователь решил часть сложной математической задачи на примере аниме

Токио, , 12:22 — REGNUM Пользователь имиджборда 4chan на примере аниме решил часть сложной математической задачи, над которой учёные работают с 1993 года. Результат вызвал интерес у математиков всего мира, но они не могут идентифицировать анонима с интернет-форума, сообщает The Verge.

История началась еще в 2011 году, когда автор одного из тредов на 4chan задал вопрос, как посмотреть 14 серий аниме The Melancholy of Haruhi Suzumiya в каждом возможном порядке кратчайшим способом. У сериала нелинейный сюжет — историю о путешествиях во времени можно смотреть по-разному, комбинируя эпизоды. По телевидению серии выходили не в хронологическом порядке, после чего фанаты стали выстраивать собственные хронологии. Один из пользователей имиджборда ответил на вопрос и, как оказалось, помог разобраться в проблеме, над решением которой математики думают с 1993 года. Задача связана с комбинаторикой («Построение супермутаций и минимальных инъективных суперструн»).

Математик Джей Пантоун поначалу скептически отнёсся к доказательствам анонима, но затем перевёл решение в более научный формат. По его словам, оно подтвердилось, хотя и не решает всю задачу. Теперь ученые пытаются объединить формулы с 4chan и другие достижения в этой области, чтобы решить задачу полностью.

Треды в социальных сетях нередко дают неожиданные результаты. Так, ранее в Twitter пользователи смогли по-новому опровергнуть теорию о том, что мышление человека зависит от его пола. Казанский психолог утверждал, что на примере рисунка велосипеда можно увидеть, как отличается мышление мужчин и женщин. Однако юзеры доказали, что разница состоит лишь в индивидуальном умении рисовать.

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