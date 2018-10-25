В Прикамье медики отреагировали на ситуацию с заживо гниющей женщиной

Пермь, , 12:31 — REGNUM В Кизеле Пермского края медики начали помогать 70-летней жительнице, которая заживо гниёт из-за трофической язвы на ногах. Сегодня, 25 октября, дома у женщины появилась медсестра из местной поликлиники и сделала перевязку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM правозащитник Александр Прохоров.

Он отметил, что женщина малограмотная и имеет букет заболеваний, которые являются основанием для получения отдельного жилья — однокомнатной квартиры. Однако пенсионерке для обращения в горадминистрацию необходима спецсправка, которую она не может получить.

Правозащитник намерен оказать женщине юридическую помощь и отстоять ее право на жильё.

Тем временем в минздраве Пермского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что всё ещё идёт проверка, о результатах смогут проинформировать позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общежитии Кизела проживает пенсионерка, страдающая трофической язвой на ногах. Заболевание развилось как осложнение варикозного расширения вен. Самостоятельно женщина не может посещать врачей. Платные медики бабушке не по карману. Из её пенсии в 8 тыс. рублей половина уходит на аренду комнаты.

Правозащитник Александр Прохоров и его помощник Дмитрий Пыртиков, узнав о заживо гниющей старушке, приехали в Кизел из Москвы, чтобы оказать помощь. Однако они столкнулись с цинизмом и хамством местных врачей. Вызванная 24 октября бригада скорой помощи посмеялась на состоянием женщины, заявив об отсутствии проблем и отказав в госпитализации. Между тем у женщины была высокая температура, а по всему общежития распространяется трупный запах.

По факту отказа от госпитализации СУ СКР по Пермскому краю начал проводить проверку. О вопиющей ситуации проинформирован глава СКР Александр Бастрыкин. Также ситуацию взял под контроль депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

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