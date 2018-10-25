Петербургу на выходные обещают снег и «день жестянщика»

Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В ближайшие выходные, 27−28 октября, в Санкт-Петербурге и его окрестностях ожидается снег и отрицательные температуры в ночные часы. Это приведет к осложнению дорожной ситуации, особенно для тех водителей, кто продолжает ездить на летних шинах. Об этом сообщил 25 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Прогноз на выходные очень сложный. Мокрый снег, снег. В ночные часы постоянно отрицательные температуры. По югу области образование снежного покрова. А в пятницу еще относительно сухо и все поедут на дачу, так что надо быть готовыми», — написал он на своей странице в Facebook.

Колесов заметил, что, по его наблюдениям, мало кто из петербургских водителей уже поменял летние колеса на зимние, поскольку октябрь в городе выдался аномально теплым.

«В выходные дни, когда может произойти очередной «день жестянщика», в шиномонтаж будет не попасть, — прогнозирует он. — Но есть второй вариант, остаться дома до конца месяца и подождать очередного потепления, которое произойдет в начале ноября».

Напомним, середина октября 2018 года в Санкт-Петербурге стала самой тёплой за всю историю наблюдений в городе на Неве.

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