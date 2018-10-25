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Google и «Союзмультфильм» устраивают литературный марафон

Общество

Около 300 человек в прямом эфире прочитают любимые сказки в рамках проекта «От мала до велика»

Москва, 25 октября 2018, 12:03 — REGNUM  Google при поддержке кинокомпании «Союзмультфильма» и сотового оператора «Билайн» 10 декабря проведет литературные чтения сказок в шести крупнейших городах России. Организаторы проекта «От мала до велика» уже объявили о старте кастинга, победители которого вместе с известными людьми в прямом эфире прочтут отрывки из любимых с детства произведений.

Принять участие в отборочном туре сможет любой желающий. Финалистов, которых выберет жюри проекта, 10 декабря пригласят в оборудованные студии, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке. В общей сложности более 300 человек со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок, отобранных командой литературного марафона. Трансляция онлайн-чтений будет доступна в прямом эфире на YouTube. В этом году она будет сопровождаться необычным визуальным рядом. Его создадут художники «Союзмультфильма» при помощи технологии 3D-рисования в виртуальной реальности Tilt Brush.

Для Google это уже четвертые онлайн-чтения после «Каренина. Живое издание», «Чехов жив» и «Мастер и Маргарита. Я там был». Около двух тысяч чтецов пришло на более чем 60 площадок. Трансляцию литературных марафонов посмотрели сотни тысяч раз из более чем ста стран мира.

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