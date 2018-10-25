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Вводится срок, когда возможна отмена постановления о прекращении дела

Общество

Речь идет об уголовном преследовании

Москва, 25 октября 2018, 11:30 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Устанавливается срок в один год, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении этого срока такая отмена будет возможна только на основании решения суда.

Законом уточняется судебный порядок рассмотрения ходатайства о разрешении отмены постановления в таком случае и перечень выносимых судьей постановлений.

«В случае если уголовное дело прекращалось неоднократно, то годичный срок исчисляется со дня вынесения первого постановления о его прекращении», — уточнил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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